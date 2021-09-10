Fuara alım heyetleri damga vurdu; Türk ürünleri için İstanbul’dalar

İSTANBUL - Kolombiya’da içecek ve tatlı sektöründe faaliyet gösteren GDC Grubu’nun Genel Müdürü Luis Miguel Lopez, İHBİR'in daveti üzerine 29’uncu kez kapılarını açan WorldFood İstanbul’a geldi. Türkiye’de olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Lopez, şekerleme ve baharat alanındaki ürün çeşitliliğini çok beğendiklerini ve görüşmelerin olumlu olduğunu dile getirdi. Fuara Azerbaycan’dan katılan Veysaloğlu Şirketler Grubu’nun Marka Müdürü Said Cavadov ise “Yerli ve yabancı üreticilerle tanıştık, ürünleri inceledik. Kardeş ülke Türkiye’den kuru gıda, bakliyat ve baharat alıyoruz. Türklerle çalışmak bizim için her zaman güzeldir” dedi.





Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul 29’uncu kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. Üye firmaları desteklemek için fuarda stant açtıklarını söyleyen İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, yurt dışından 200’e yakın iş insanını alım heyeti programı kapsamında fuara davet ettiklerini dile getirdi. Türk ürünlerine ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Soyyiğit, 2021 yılında 25 Sanal Alım Heyeti Programı düzenlediklerini ve ihracatı artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.





Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), Marmara Bölge Satınalma Profesyonelleri (MARSAP), Aşçılar Derneği, Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ve World Gourmet Society destekleriyle TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan WorldFood Istanbul, yerli ve yabancı katılımcıları, dünyanın çeşitli bölgelerinden birçok satın almacı ile bir araya getirdi.





40 ÜLKEDEN 200’DEN FAZLA DAVETLİ VAR





12 Eylül’e kadar sürecek olan fuarda, içecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk, yaş sebze, meyve, şekerli ve unlu mamuller, hububat, kuruyemiş ve temel gıdalar gibi birçok üründe Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (MENA), Balkan ülkeleri, CIS ülkeleri, Güney & Kuzey Amerika ülkeleri, Güneydoğu Asya gibi 40 ülkeden gelen 200'den fazla davetli satın almacı ile binden fazla marka yerini aldı.





ÜYE FİRMALARIMIZI DESTEKLEMEK İÇİN FUARDAYIZ





İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, “Üye firmalarımızı desteklemek için fuardayız. Fuara, 200’e yakın iş insanını davet ettik. Potansiyeli olan alıcıların burada bulunması Türkiye için büyük bir kazançtır. Umuyoruz ki fuar kapsamında nitelikli görüşmeler olur, ciddi alım bağlantılarıyla geri dönerler. Pandemi nedeniyle uzun süre kısıtlı olanaklarla fuar organizasyonları gerçekleştirdik. Fuarlara katılmayı özlemiştik. Alıcılar, farklı ürünler araştırıyor, görüşmeler yapıyor. Fuar, beklentileri karşılıyor, potansiyeli yüksek o nedenle mutluyuz. Yurt dışından gelenler Türkiye’nin önemli bir konumda olduğunu ve burada bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti” diye konuştu.





2021’DE 25 SANAL ALIM HEYETİ PROGRAMI YAPILDI





Pandemi boyunca sanal alım heyeti programına devam ettiklerini belirten Soyyiğit, “Bu yıl 25 organizasyon gerçekleştirdik. Program sayesinde üye firmalarımız önemli bağlantılar kurdu. Bizi en mutlu eden tarafı bu bağlantıların sürdürülebilir olmasıydı. Orta ve Güney Amerika, Orta Asya, Uzakdoğu, Afrika ülkelerinden önemli ithalatçı firmaların temsilcilerini üye firmalarımızla bir araya getirdik. Kişileri Türkiye’nin olan potansiyelini, kalitesini keşfetti. Satın alma gücü ve kalite anlayışı yüksek olduğu için Amerika ve Kanada pazarına yoğunlaşacağız. Avrupa ve özellikle İngiltere pazarını da önemsiyoruz. O yönde de çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı.





İHARACAT AĞUSTOSTA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 33 ARTTI





Hububatta ihracat rakamlarının gün geçtikçe artığını aktaran Soyyiğit, “Üye firmalarımız farklı pazarlarda sürdürülebilir bağlantılar gerçekleştiriyor. İHBİR olarak ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 183 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Birliğin ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.73 oranında arttı ve 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. En fazla alım heyeti yapan birliğiz, yoğun çalışıyoruz. Üye firmalarımız programdan duydukları memnuniyeti dile getiriyor, alım heyetlerini artırmamızı talep ediyorlar. Planlamalarımız da bu yönde, Pazar çeşitliliğini artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Alım heyetlerinden çikolata, şekerleme gurubu, makarna, un, bakliyat ve pastacılık ürünlerine yoğun talep var” dedi.





LOPEZ: TÜRKİYE’DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ





Kolombiyalı perakende devi GDC Grubu’nun Genel Müdürü Luis Miguel Lopez de 9 kişilik alım heyetiyle fuarda yerini aldı. Türkiye’de olmaktan, fuara katılmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Lopez, “Kolombiya’da likör, içecek ve tatlı sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 400’den fazla markete ürün tedarik ediyoruz. İHBİR’e teşekkür ediyorum, sayelerinde Türkiye’ye geldim. Böylece birçok ürünü tanıma, seçme ve ülkemize götürme şansı bulduk. Türkiye’de için Kolombiya’da önemli bir potansiyele sahibiz. Türkiye’de çikolata alanında çok alternatif olması bizi memnun etti. Türkiye’de içecek ve şekerleme sektöründe fazla alternatif ve firma olduğunu gördük. İlgimizi çekti, birçok ürünü alıp Kolombiya’ya götürme şansımız olacak. Baharatlarda da tamamlayıcı birçok ürün olduğunu fark ettik bu da bize avantaj sağlayacak” diye konuştu.





CAVADOV: GÜZEL OLDU, BİRÇOK ŞİRKETLE GÖRÜŞTÜK





Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den fuara katılan Veysaloğlu Şirketler Grubu’nun Marka Müdürü Said Cavadov ise “Azerbaycan’ın en büyük distribütörler şirketinden biriyiz. 20 yıllık bir şirketiz bünyemizde 13 binden fazla personel bulunuyor. Fuar muhteşem, geniş imkanlar sunulmuş. Ürünleri görmemiz, bilgi sahibi olmamız için bizimle ilgilendiler. Yerli ve yabancı üreticilerle tanıştık. Türkiye’den kuru gıda, bakliyat ve baharat alıyoruz, birçok şirketle görüştüm. İHBİR’in davetiyle geldik, organizasyon çok güzel, teşekkür ediyorum. Türkiye kardeş ülke, Türklerle çalışmak bizim için her zaman güzeldir” ifadelerini kullandı.