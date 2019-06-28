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FSM Köprüsü'ndeki çalışmanın 2. gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu devam ediyor.

FSM Köprüsü'ndeki çalışmanın 2. gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu devam ediyor.

28 Haziran 2019 Cuma 12:11
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FSM Köprüsü'ndeki çalışmanın 2. gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Köprüde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle dün gece 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprüdeki mevcut asfalt ekipler tarafından kazılıyor. FSM Köprüsü'nde dün başlayan asfalt yenileme çalışması trafiği olumsuz etkilemeye de devam ediyor. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğin ters yönde, ikişer şerit halinde verilmesi  yoğunluğa neden oldu. Alternatif olarak kulanılan Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler köprüsünü kullanarak Avrupa yakasına geçmek isteyenler Acıbadem'den başlayan bir kuyrukla karşılaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 42 olarak ölçüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FSM KöprüsüTrafikYoğunlukÇalışma
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