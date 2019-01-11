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FSM'de dehşet anları kamerada

Makas atarak takla atan otomobilden sağ kurtuldu

FSM'de dehşet anları kamerada

Makas atarak takla atan otomobilden sağ kurtuldu

11 Ocak 2019 Cuma 09:14
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FSM'de dehşet anları kamerada

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Sürücü takla attıktan sonra bir süre sürüklenen otomobilden sürünerek çıkarak şans eseri sağ kurtuldu. O anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya saniye saniye yansıdı. 

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen 34 LB 5301 plakalı otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarparak sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Ters dönen otomobil, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü sürünerek kendi imkânlarıyla camdan dışarı çıktı. Şans eseri sağ kurtulan sürücü, koşarak kaza yapan aracından uzaklaştı.

O anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya saniye saniye yansıdı. 

DHA

Son Güncelleme: 11.01.2019 09:16
Anahtar Kelimeler:
KazaOtomobilFSM
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