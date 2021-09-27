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Freni boşalan kamyon park halindeki  9 araca çarpıp hasar verdi

GÜNGÖREN'de freni boşalınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki önce bir kamyonete ardından da 8 otomobile çarptı. Kaza sonrası kamyon sürücü yara almazken, kamyonun çarptığı 9 araçta meydana geldi.

27 Eylül 2021 Pazartesi 03:52
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Freni boşalan kamyon park halindeki  9 araca çarpıp hasar verdi

Kaza Güngören, Akıncılar Mahallesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alper Karanfil yönetimindeki 33 CHF 99 plakalı kuru gıda yüklü kamyonun fren havası Çeliktürk Caddesi'nde boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki önce bir kamyonete ardından da 8 otomobile çarptı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü yara almazken, park halindeki araçlarda hasar oluştu. Gürültüye evlerinden çıkan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, kaza ile ilgili sürücüden bilgi aldı. 

Kaza sonrası konuşan sürücü Alper Karanfil, "Kamyonun freni boşaldı. Havası tamamen bitince zapt edemedim aracı. İnşaata gireyim dedim, kimsenin malına zarar vermek istemedim. Allah korudu, ölen yok. Ben de istemezdim" dedi. Kaza sonrası kamyon, fren havasının tekrar dolmasının ardından sürücüsü tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Son Güncelleme: 27.09.2021 08:43
Anahtar Kelimeler:
GüngörenKamyonKazaTrafik Kazası
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