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Florya'da tren kazası: Yaralılar var

Florya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Florya'da tren kazası: Yaralılar var

Florya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:46
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Florya'da tren kazası: Yaralılar var

Deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya'da çarpıştı. Kazada, yaralanan 3 kişi ambulansla hastane kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor. 
TELLER KESİLDİ, YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Halkalı-Gebze banliyö tren hattında ray bakım çalışması yapan araç, Florya mevkiinde aynı hatta elektrik hattı döşeyen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine itafiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastane kaldırıldı. Kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiyenin hattın çevresindeki telleri keserek olay yerine ulaşmaya çalıştığı görülüyor. Tellerin kesilmesiyle olay yerindeki yaralılara müdahale ediliyor.

"BÜYÜK BİR TOZ BULUTU KALKTI" 

Kazayı gören bir görgü tanığı, "Sarı yol bakım aracı Florya tarafından korna çalarak geliyordu. Diğer araç sabit duruyordu. Üzerinde bir kişi çalışıyordu. Çarpıştılar. Büyük bir toz bulutu kalktı" dedi. 
 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN KAZA AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Halkalı-Gebze banliyö tren hattındaki kazayla ilgili açıklama yaptı.

Kazada, "Bugün saat 09:30 sularında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya -Akvaryum kesimine bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girmiştir. Söz konusu iki iş makinesi birbiriyle çarpışmış ve olay sonucunda araçtan atlama sonucu iki işçi yaralanmıştır" denildi

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrenFloryaİstanbulKaza
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