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Fırıncıların zam tartışması

Artan maliyetler sebebiyle İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe yüzde 40 oranında zam talebinde bulundu. Türkiye Fırıncılar Odası ise, “Yüzde 40 zam talebinin ciddiyetten uzak bir taleptir" dedi. Ekmeğe zam tartışması yeniden gündeme geldi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 10:45
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Fırıncıların zam tartışması

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, artan maliyetlerin fırıncıları zor duruma soktuğunu belirterek ekmek fiyatlarında artış yapılması gerektiğini söyledi. Çetin'in talebinin ardından Türkiye Fırıncılar Odası ise zam talebine karşı çıkarak, “Olması mümkün olmayan bir taleptir" açıklamasında bulundu.

“BU FİYATIN ALINMASI NOKTASINDA DESTEK OLACAĞINA, BİZLERE KÖSTEK OLUYOR"

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin fırıncı esnafının mağdur olduğunu belirterek, “2015-2020 yılları arasında toplam enflasyon artış oranı yaklaşık yüzde 74. Bizim şu an talep ettiğimiz zam oranı yüzde 40 olarak algılanıyor. Demek ki biz 5 yıl boyunca bir tane tarife çıkarmışsak enflasyon artış oranlarına göre zam talebi almış olsak yüzde 54'lük yaklaşık bir zam talebimiz gerekirken biz yüzde 40'lık bir zam talep ediyoruz. Bu zammında haklı gerekçeleri olduğu ortada. Şunu anlamakta zorlanıyorum; sayın Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanımız fırıncının yanında mıdır? Yoksa fırıncının karşısında mıdır? İllaki bizde vatandaşımızı düşünüyoruz ama esnafımız şu anda çok mağdur, esnafımız şu anda çok sıkıntılı, para kazanmakta zorlanıyor. Bu fiyatın alınması noktasında destek olacağına, bizlere köstek oluyor" dedi.

"YÜZDE 40 TALEBİ CİDDİYETTEN UZAK BİR TALEPTİR"

İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebinin ciddiyetten uzak olduğunu söyleyen Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Özellikle bugün ve dün basında yer alan ekmeğe yüzde 40 zam talebi veya zam olacak açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. 2002 yılından bugüne kadar hiçbir zaman, hiçbir yıl Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak veya Fırıncılar Odası olarak, fırıncı esnafı olarak ülke enflasyonu üzerinde bir fiyat artışı söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla yüzde 40 talebi ciddiyetten uzak bir taleptir. Olması mümkün olmayan bir taleptir. Bizim federasyonumuzun gündeminde olan bir talep değildir. Yaklaşık 15 gün önce federasyonumuzun bütün kurullarının yapmış olduğu toplantıda, gerek un fiyatlarındaki artış, gerek maya fiyatlarındaki artık ve bununla ilgili yapılması gereken çalışmalar ele alınmış olup, mümkün olduğu kadar 8 aydır uygulanan azami kilogram fiyatı olan 7 lira 50 kuruş ile 7 lira 75 kuruşun üzerine çıkmadan yıl sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

“EKMEĞİ ARACI OLARAK KULLANIYORLAR"

İstanbul'da bulunan fırıncılar ise  zam talebini olumlu karşılıyor. Koronavirüs döneminde işlerinin etkilendiğini ancak maliyetlerinin devam ettiğini söyleyen fırıncı Ümit Argı, “Zam kesinlikle istiyoruz. Bundan 5 sene önceki maliyetlerimizle şimdi maliyetlerimiz arasında yüzde 80 fark var. Hep fırıncıların sırtından gidiyor bir şeyler. Koronavirüs döneminde çok kötüydü işlerimiz. Adetlerimiz çok düştü, maliyetlerimiz hep arttı. Ekmeğimize iyi fiyat istiyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise tekrar gündeme gelen zam talebine karşı çıkıyor.  Süheyla Görgeç, “Bence yapılmaması gerekiyor. Gramajı da düşürüyorlar. Biz anlamıyoruz ama düşürüyorlar" dedi. Bşka bir kişi ise, “Çok ekmek tüketen bir aile değiliz. Burada 10-15 ekmek alan aileler var. Un, buğday pahalılaştı evet ama bunlar bizim kendi köylümüzden çıksa bu kadar pahalı olmaz. Pahalandırma hakları yok çünkü 20 ekmek alan aile nasıl alacak. Bütçesi düşük olan, çalışanı olmayan aile için pahalı" dedi. Zam talebinin yüksek olduğunu ancak ekmek israfı sebebiyle fiyatın yükselmesi gerektiğini söyleyen Fikret Kars, “Ekmekler çöpte yazık günah. Kimisi ekmek bulamıyor, kimisi çöpe atıyor. Fakir için fiyatı yüksek ama çöpte de gördüğüm zaman biraz daha artsın diyorum ki millet akıllansın" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Fırıncılar OdasıEkmekZam
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