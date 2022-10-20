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Firari FETÖ'cü eski futbolcu Zafer Biryol Büyükçekmece'de yakalandı

FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Biryol, Büyükçekmece'de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

20 Ekim 2022 Perşembe 11:04
Firari FETÖ'cü eski futbolcu Zafer Biryol Büyükçekmece'de yakalandı

İstanbul Organize Şube polisi ve istihbarat ekipleri, FETÖ'nün futbol yapılanması içinde olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı olan Zafer Biryol'un yakalanması için başlattıkları çalışmalarda, şüphelinin Büyükçekmece'de saklandığını belirledi. Örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu, örgütün toplantılarına katıldığı ve 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği tespit edilen eski futbolcunun kaldığı eve operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan FETÖ'cü eski futbolcu Biryol, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖTerörörgütZafer BiryolFutbolcuFirari
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