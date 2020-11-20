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FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı  

20 Kasım 2020 Cuma 10:25
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FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı  

Bahçelievler'de şüphe üzerine durdurulan araçta FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen ve hakkında arama kaydı bulunan eski Emniyet Müdürü Hüseyin Y. gözaltına alındı. Eski Emniyet Müdürünün üzerinden başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Kasım günü Yenibosna'da bir otomobilden şüphelenerek durdurdu. Araçtan inen şüphelinin kimliğini kontrol eden polis ekipleri Mithat Y. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine şüpheli, polis ekiplerine adının Hüseyin Y. olduğunu itiraf etti. Ekipler yaptıkları araştırmalarda yakalanan şüphelinin FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen eski Emniyet Müdürü olduğu ve 2016 yılında Afyon'da yürütülen bir soruşturma kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit etti. Şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu da tespit edildi. Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Y. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖOperasyonEmniyetMüdür
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