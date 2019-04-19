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FETÖ operasyonunda  "Fatih imamı" yakalandı

İSTANBUL'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sözde "Fatih imamı" olduğu iddia edilen kişinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı.

FETÖ operasyonunda  "Fatih imamı" yakalandı

İSTANBUL'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sözde "Fatih imamı" olduğu iddia edilen kişinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı.

19 Nisan 2019 Cuma 09:09
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FETÖ operasyonunda  "Fatih imamı" yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şubesine farklı tarihlerde gelen elektronik posta ihbarlarında H.Ç.  adlı kişinin FETÖ'nün sözde "Fatih imamı" olduğu ve 5 ayrı soruşturmada hakkında beyanların bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, H.Ç. ile "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan A.P. ve G.P. ve örgüt üyelerine yardım ettikleri iddia edilen M.T., F.K.K., A.Ç. yakalandı. Operasyon yapılan adreslerde 176 bin 407 dolar, 39 bin 515 lira ve bin 235 avro ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFatihImamOperasyon
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