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Fatih'te yangın

Fatih'te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Fatih'te yangın

Fatih'te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

17 Şubat 2019 Pazar 10:42
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Fatih'te yangın

İSTANBUL,(DHA)

Fatih'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatı katı alev alev yanan binada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın saat 07.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak'da meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatısı alev alev yanan binaya köpük sıkarak müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin sokakta park halinde bulunan araçlar yüzünden yangın yerine ulaşmak için zorluk çektiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasından sonra yangın kontrol altına alındı. Bazı vatandaşların ise cep telefonlarıyla yangını görüntülediği görüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih YangınFatih
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