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Fatih'te korku dolu anlar

Fatih'te bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Fatih'te korku dolu anlar

Fatih'te bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:42
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Fatih'te korku dolu anlar

İSTANBUL - Fatih Aksaray'da bulunan otelde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle otelde bulunanlar büyük panik yaşadı. Otelde kalanlar tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihYangın
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