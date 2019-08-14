Fatih'te korku dolu anlar

İSTANBUL - Fatih Aksaray'da bulunan otelde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle otelde bulunanlar büyük panik yaşadı. Otelde kalanlar tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.
DHA
Fatih'te bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Fatih'te bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.
İSTANBUL - Fatih Aksaray'da bulunan otelde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle otelde bulunanlar büyük panik yaşadı. Otelde kalanlar tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.
DHA