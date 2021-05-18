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Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü binada oturanlar tahliye edildi. 50 senelik bir yapı olduğu öğrenilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. 

18 Mayıs 2021 Salı 15:24
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Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

İSTANBUL (DHA)

Fatih Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokak'ta bulunan yaklaşık 50 senelik bir yapı olan Saray Apartmanı'nda sıvaların döküldüğünü gören mahalle sakinlerinin uyarısıyla vatandaşlar apartmanı boşaltı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, zabıta ve itfaiye güvenlik önlemi alarak binada yaşayanları çıkarttı. Mumhane Caddesi ve Sulu Sokağını trafiğe kapatan yetkililer apartmanı mühürledikten sonra incelemelere devam ediyor. 


SIVALAR AŞAĞIYA İNDİ 

Yoldan geçerken binanın yıkılma tehlikesini ilk fark eden Hamdi Dereci, "Ben oradan geçerken namaza gidiyordum sıvalar olduğu gibi indi aşağıya. Ben bağırdım kimse duymadı. Zillere bastım çalışmıyordu. Komşular bağırdı. Herkes dışarıya çıktı" dedi. 


YANDAKİ EK BİNADA SORUN VAR

Apartman sakini Şükriye Erkaç, "Komşum bana telefon açtı. Sizin duvarlar yıkılıyor dedi. Sonra dışarıya çıktım dışarıya. Duvarlar yıkılıyor 6 senedir burada oturuyorum hiç böyle bir şey yaşanmadı. İçeride kolonlarda yaşanmadı. Yandaki ek binada sorun var" diyerek yetkililerden yardım istedi.  

DHA

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