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Fatih'te doğal gaz alt yapı çalışması sırasında patlama: 10 yaralı

FATİH'te İGDAŞ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında doğal gaz sızıntısından olduğu iddia edilen patlama meydana geldi. Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçrarken, 10 kişi yaralandı. 

16 Kasım 2022 Çarşamba 22:34
Fatih'te doğal gaz alt yapı çalışması sırasında patlama: 10 yaralı

Patlama, saat 20.45 sıralarında, Fatih Seyit Ömer Mahallesi Evliya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta kazı yapan İGDAŞ ekipleri şerit çekerek doğal gaz alt yapı çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında bilinmeyen nedenle oluşan doğal gaz sızıntısından patlama yaşandı. Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçradı. Daire de alev alev yanarken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelilerinin ardından yaralanan 3'ü İGDAŞ personeli 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihİGDAŞDoğal GazPatlamaFatih Seyit Ömer MahallesiEvliya Sokak
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