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Fatih'te 8 kişilik minibüste 18 kaçak göçmen yakaladı

FATİH'te gece saatlerinde alkol ve evrak denetimi yapan trafik polisleri, şüphe üzerine durdurdukları 8 kişilik minibüste 18 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler ile minibüs şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Minibüs şoförü Mohamad Omare'ye 4 bin 73 lira para cezası uygulandı.

19 Ağustos 2022 Cuma 10:10
Fatih'te 8 kişilik minibüste 18 kaçak göçmen yakaladı

Adnan Menderes Bulvarı Aksaray mevkiinde evrak ve alkol denetimi yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, şüphe üzerine Mohamad Omare'nin kullandığı 34 FIP 921 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüsü kontrol eden trafik polisleri, aracın içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

8 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 18 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Bölge trafik polisleri olay yerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye polis ekiplerini çağırdı. Gelen takviye polisler, göçmenlerin kaçma ihtimaline karşı minibüsün etrafını ekip araçları ile kapatarak önlem aldı. Ekipler, geniş güvenlik önlemi altında minibüsten indirdiği kaçak göçmelere tek tek plastik kelepçe taktı.

YABANCI UYRUKLU ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Minibüsün şoförü Mohamad Omare ile kaçak göçmenler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü. Trafik polisleri, minibüsün şoförü Mohamad Omare'ye 4 bin 73 lira para cezası uygularken, olayda kullanılan minibüs 15 gün süreyle trafikten menedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihPolisGöçmenKaçak GöçmenMinibüs
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