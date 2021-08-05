Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1413.8
ALTIN
495.81
DOLAR
8.5121
STERLİN
11.8487
EURO
10.0949
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23...
Danıştay Başkanlığı 30 Sürekli İşçi Alacak
Danıştay Başkanlığı 30 Sürekli...
Çam odunu satın alınacaktır
Çam odunu satın alınacaktır
Karabük’te Yurt Binası Satışa Çıkarıldı
Karabük’te Yurt Binası Satışa...
5 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Sunuluyor
5 Adet Taşınmaz İhaleyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fatih'te 4 katlı binada yangın

FATİH'te 4 katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin önce vatandaşlar binaya dayadıkları merdivenlerle kurtarmaya çalıştı. Ardından itfaiyenin gelmesiyle üst katlarından kurtarılan ve dumandan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarda tedavi edildi. 

05 Ağustos 2021 Perşembe 09:30
8 Okunma
Fatih'te 4 katlı binada yangın

Yangın, saat 00.00 sıralarında Fatih, Mevlanakapı Mahallesi, Çorlulu Ali Paşa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı bir anda yoğun duman kapladı. Çevredeki vatandaşlar binaya dayadıkları merdivenlerle mahsur kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelerek yangını söndüren itfaiye ekipleri de üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarda tedavi edildi. Mahalle sakinleri yangın söndürme sırasında zaman zaman birbirleriyle kavga etti. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihEvBinaYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arnavutköy'de ambalaj fabrikasında korkutan yangın
Arnavutköy'de ambalaj fabrikasında korkutan yangın
İmamoğlu: (THK uçakları) Resmi başvurumuzu bugün hazırlayıp sunuyoruz
İmamoğlu: (THK uçakları) Resmi başvurumuzu bugün hazırlayıp sunuyoruz
Elektrik talebinde rekor kırıldı: 3 Keban Barajı'na denk 
Elektrik talebinde rekor kırıldı: 3 Keban Barajı'na denk 
Sultanahmet Meydanı'nda tepki çeken görüntü
Sultanahmet Meydanı'nda tepki çeken görüntü
Zeytinburnu'nda sahilde askeri kamuflajla gezen 9 Afgan yakalandı
Zeytinburnu'nda sahilde askeri kamuflajla gezen 9 Afgan yakalandı
Ambarlı açıklarında makinesi arızalanan 274 metrelik tanker demirletildi
Ambarlı açıklarında makinesi arızalanan 274 metrelik tanker demirletildi
İki sanayi sitesinde yangın
İki sanayi sitesinde yangın
“Yanan bölgeler daha fazla ısınacak”
“Yanan bölgeler daha fazla ısınacak”
Fatih'te motosiklet denetimi
Fatih'te motosiklet denetimi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma