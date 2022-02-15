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Fatih'deki marketlerde KDV indirimi denetim yapıldı

15 Şubat 2022 Salı 13:19
Fatih'deki marketlerde KDV indirimi denetim yapıldı

İSTANBUL - Temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri marketlerde KDV denetimi yaptı.

"Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.  Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri de sahaya inerek, marketlerde KDV denetimi yapmaya başladı. Denetimde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.
 

“DAHA FAZLA İNDİRİM OLMALI”

Mağaza müdürü Nesim Elçiçek, “İndirimler fiyata göre değişebiliyor. Yüksek rakamlı ürünlerde indirim daha yüksek oluyor. İndirimler her zaman halkın faydasınadır” şeklinde konuştu.

Markete alışveriş yapmak için gelen Hatun Karadaş, “İndirimlerin bize yansıyacağını düşünmüyorum. Fiyatlar çok arttı. Yüzde 50 indirim yapılsa bile işe yarayacağını düşünmüyorum” dedi.

Markete yeni geldiği için tüm fiyatlara henüz bakmadığını söyleyen Havva Topal ise, “Daha fazla indirim olması gerekiyor. Hayat çok pahalandı” ifadelerini kullandı.

Denetlenen marketlere herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihKDV IndirimiDenetim
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