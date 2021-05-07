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Fatih Belediyesi’nden Haliç Sahili’ne güzellik dokunuşu

Haliç sahil boyundaki 11'i metruk, 108'i tarihi tescilli 250 bina, Fatih Belediyesi ekiplerince bakım onarım yapılıp, boyanarak, eski görüntüsünden kurtarılıyor.

07 Mayıs 2021 Cuma 13:48
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Fatih Belediyesi’nden Haliç Sahili’ne güzellik dokunuşu

İSTANBUL - Fatih Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında Balat, Ayvansaray, Fener, Unkapanı ve Cibali'yi içinde barındıran Haliç Caddesi'ndeki 250 bina basit bakım ve onarımı yapılıp, boyanarak, rengârenk bir görünüme kavuşturuluyor.

İstanbul'un son yıllardaki en gözde cazibe merkezleri arasında yer alan Balat, Ayvansaray, Fener, Unkapanı ve Cibali'nin sahil kesimlerinde Fatih Belediyesi ekiplerince hummalı bir çalışma yürütülüyor. İLBANK’IN desteğiyle yürütülen çalışmalar yaklaşık 1,5 senedir devam ediyor. Haliç sahil boyunda yer alan binaların boya ve badanaları yapılarak daha yeni bir görünüme kavuşturuluyor. Ayrıca proje kapsamında yapının cephe oranlarına, rengine, tabelasına, tentesine, klima dış ünitelerine, teras bahçelerine, aydınlatma direklerine, çiçeklikler, döşeme kaplamalarına kadar birçok kentsel tasarım öğesine dikkat edilerek proje tasarımları yapıldı.
 

“HALİÇ SAHİL BOYU İSTANBUL’UN EN İLGİ ÇEKEN NOKTALARINDAN”

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, devam eden yenileme çalışmalarına ilişkin DHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Haliç sahil boyu İstanbul’un en ilgi çeken noktalarından biri. Ayvansaray’dan başlayıp Unkapanı’na kadar giden bir bölge. Birçok İstanbullu vatandaşın bildiği hatta İstanbul dışından da insanların gelip zaman geçirdiği bir yer.  Çok uzun zamandır bu evlere müdahil olunamadı. Mimari olarak çok güzel dış yapılar olmasına rağmen dış cepheleri karma karışık bir durumdaydı. Çevre Şehir Bakanlığı’nın İller Bankası’nın desteğiyle beraber bu alanda bir proje hazırladık. Ayvansaray’dan başlayıp Unkapanı’na kadar 250 yapı var. Bu binaların 108’i sivil mimari örnekleri. Bölgede 120’ye yakın bina tek tek elden geçirildi” diye konuştu.
 

“FOTOGRAFÇILAR İÇİN EN GÜZEL MEKÂNLARDAN”

Başkan Turan, “Unkapanı’ndan Eminönü Meydana kadar olan hattın da proje çalışmaları devam ediyor. Bu güzergâhtaki binaların da cephede bulunan bütün olumsuzluklar giderilecek. Haliç sahil boyu fotografçılar için en güzel mekânlardan biri. Vatandaşlarımızın konut olarak ikamet ettiği yerlerde de iki noktada da çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönem içerisinde Fatih’te buluna binaların çok hızlı bir şekilde yenilendiğini göreceksiniz. Zeyrek’te de 11 binaya kapsamlı onarım yapıyoruz” şeklinde konuştu.
 

“UZUN SÜREDİR BURADA FARKLI ÇALIŞMALAR OLDUĞUNU DUYUYORDUK”

1 yıla yakındır yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Enes Kaya, “ Yaklaşık 15 yıldır bu sahil bölgesinde yaşıyorum. Hem bireysel olarak yaşam alanımız hem de dernek olarak etkinlik yaptığımız bir alan burası. Çocuklarla yaptığımız etkinliklerde bu bölgedeki binaların hem tarihi yönü ön planda hem de bakımsız durumları çocuklar tarafından sürekli soruluyordu. Uzun süredir burada farklı çalışmalar olduğunu duyuyorduk. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan vesilesiyle 1 yıla yakındır ciddi bir çalışma yapılıyor. Başkanımıza ve burada çalışan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

84 yaşındaki Mevuze Kara ise, “1964 yılından beri burada yaşıyorum. Başkanımızda bin kere razı olsun bu güzellikleri yaptırdı. Buradaki evlerde bakım yoktu. Ergün Başkan geldi evlerimizi güzelleştirdi. Evim çok kötü durumdaydı. Belediyeye rica ettim gelip yaptılar” ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih BelediyesiHaliç Sahili
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