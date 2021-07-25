Eyüpsultan'da otobüs kazası

İSTANBUL (DHA)

Eyüpsultan, Alibeyköy Cep Otogarı'ndan yolcu alarak hareket eden aynı firmaya ait iki yolcu otobüsü, otogar çıkışında kaza yaptı. Kazada bir yolcu yaralandı.

Eyüpsultan'da bulunan Alibeyköy Cep Otogarı'nda aynı firmaya ait iki şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı. İddiaya göre, Kayseri'den gelen ve otogara yolcu bırakan bir otobüs, yolcu alarak Ankara'ya gitmek üzere hareket eden diğer bir otobüse otogar çıkışında yandan çarptı.

Kaza sonucu otobüslerde maddi hasar oluşurken, Ankara otobüsündeki bir yolcu yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcular, aktarma otobüsü gelene kadar kaldırımda bekledi. Otogar çıkışında yaşanan kaza trafikte yoğunluğa neden oldu.