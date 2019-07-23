Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102627
ALTIN
259.245
DOLAR
5.6801
STERLİN
7.0685
EURO
6.3486
Eyüpsultan'da kaza
Son Dakika
Eyüpsultan'da kaza
Şemdinli'de patlama
Son Dakika
Şemdinli'de patlama
Hedefim Dünya Şampiyonluğu
Hedefim Dünya Şampiyonluğu
Erdoğan'dan Hatay mesajı
Erdoğan'dan Hatay mesajı
Maraton heyecanı sona erdi
Maraton heyecanı sona erdi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eyüpsultan'da kaza

Eyüpsultan'da servis midibüsü otobüse arkadan çarptı: 12 yaralı 

Eyüpsultan'da kaza

Eyüpsultan'da servis midibüsü otobüse arkadan çarptı: 12 yaralı 

23 Temmuz 2019 Salı 11:39
10 Okunma
Eyüpsultan'da kaza

İSTANBUL (DHA) 

Eyüpsultan'da servis aracı önünde seyreden otobüse arkadan çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı. 

Kaza saat 08.30 sıralarında Kemerburgaz Yolu Işıklar Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Bir servis midibüsü ile aynı istikamette ilerleyen personel otobüsüne arkadan çarptı. 

Kazada midibüsün içerisinde bulunan 12 kişi yaralandı. Yolcu olmayan otobüste, şoför de kazayı yara almadan atlattı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan KazaEyüpsultan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi
Yağmacıların hedefi olmuştu...
Yağmacıların hedefi olmuştu...
İstanbul'daki kaçak Suriyelilere süre verildi...
İstanbul'daki kaçak Suriyelilere süre verildi...
Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın
Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın
Ümraniye'de 29 katlı binada yangın
Ümraniye'de 29 katlı binada yangın
Bilim insanlarından İstanbul için korkutan senaryo
Bilim insanlarından İstanbul için korkutan senaryo
Milli Piyango'dan 70 milyon liralık talihliye ilişkin açıklama
Milli Piyango'dan 70 milyon liralık talihliye ilişkin açıklama
Atatürk Havalimanı'nda girişler başladı
Atatürk Havalimanı'nda girişler başladı
15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını
15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans