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Eyüpsultan'da göle kimyasal atık boşalttılar

Eyüpsultan'da bulunan göle kimyasal atık boşaltıldı. Gölün bir kısmı yeşile bürünürken, çevredekiler duruma tepki gösterdi

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:27
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Eyüpsultan'da göle kimyasal atık boşalttılar

İSTANBUL - İddiaya göre, Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinçci Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Gölü'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 'boya' olduğu düşünülen kimyasal atık boşaltıldı. Gölün bir kısmı ve kenarı yeşile büründü. Göle balık tutmak ve piknik yapmak için gelenler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Pirinçci Köyü Muhtarı Ali Yazıcı, göl içerisinde çok sayıda balık çeşitlerinin bulunduğunu belirterek, "Bu gölde balık var. Millet balığa geliyor. Burası akan bir göl değil, toplama göl. Buraya boya dökmenin mantığı nedir? Ben anlamış değilim. Yazık, günah burada her tülü balık var. İnsanoğlu işte, bir şey dediğin zaman kötü oluyorsun. Manzarayı görüyorsun, yoruma gerek yok. İlk defa gölümüzü bu halde görüyorum. Bunu yapanları kınıyorum" dedi.

Piknik için gölün bulunduğu alana ailesiyle gelen bir vatandaş, "Göle kimyasal atık boşaltmışlar. Buranın suyu tertemiz, berraktı. Bugün gelip baktığımda şaşırdım. Acaba doğanın dengesi mi değişti diye düşündüm. Aklıma gelen ilk şey buydu. Ama büyük ihtimalle buraya yağlı bir kimyasal boya dökülmüş" diye konuştu.   Gölün bir bölümün yeşile büründüren kimyasal havadan da fotoğraflandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanKimyasal Atıkİstanbul
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