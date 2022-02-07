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Eyüpsultan'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın 

EYÜPSULTAN Kemerburgaz'daki doğal kaynak suyu dolum tesisinde çıkan yangın 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

07 Şubat 2022 Pazartesi 17:16
Eyüpsultan'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın 

Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan doğal kaynak suyu dolum tesisinde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Tesisin plastik deposunda başlayan yangın, büyüyerek üretim alanına yayıldı. İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çıktığı sırada içeride bulunan çok sayıda çalışan ise tesisi hızla terk etti. İtfaiye ekipleri, yangının çevrede bulunan ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle tesis binasında hasar oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanKemerburgasKaynak SuyuDolumTesisYangın
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