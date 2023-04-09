Eyüpsultan Belediyesi çölyak hastalarını unutmadı

İSTANBUL - Özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına 3 ayda bir gıda desteği sunan Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı için özel hazırlanmış glutensiz gıda paketlerini 139 Çölyak hastasına ulaştırdı. Belediye ekipleri ilçede bulunan çölyak hastaları için, içlerinde gluten içermeyen baton ekmek, burgu makarna, kalın kesme makarna, un, kahveli ve damalı kurabiye, arpa şehriye, karışık kuruyemiş, çıtır toplar, tarhana çorbası, düşük proteinli çikolata aromalı gofret gibi ürünlerden oluşan Ramazan gıda paketleri hazırladı. Özenle hazırlanan paketler vatandaşların kapılarına kadar götürülerek teslim edildi. Gıda paketlerini teslim alan vatandaşlar Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken’e yardımları ve destekleri için teşekkür ederek “Allah başkanımız Deniz Köken’den razı olsun. Bu tür ürünlere ulaşmakta çok zorluk çekiyoruz. Ayrıca özel ürünler olduğu için de çok pahalı. Sağolsun belediyemiz üç ayda bir glutensiz gıdalardan oluşan ürünleri bizlere ulaştırıyor. Bu desteklerin bizlere maddi ve manevi çok büyük faydası oluyor” diyorlar.

Çölyak hastalığı nedir?

Çölyak hastalığı bir gıda alerjisidir. Gluten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlar, glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glutensiz gıdaları tüketmesi gerekiyor.

HABER: MERVE ELÇİ