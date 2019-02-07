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Eyüp'te ahşap hamam yangını paniğe neden oldu

Eyüp'te bir hamamın saunasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki katlı ahşap binadan yükselen dumanlar çevrede paniğe neden olurken, hamamda bulunan kişiler tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma ve ölüm olayı yaşanmadı.

Eyüp'te ahşap hamam yangını paniğe neden oldu

Eyüp'te bir hamamın saunasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki katlı ahşap binadan yükselen dumanlar çevrede paniğe neden olurken, hamamda bulunan kişiler tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma ve ölüm olayı yaşanmadı.

07 Şubat 2019 Perşembe 10:03
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Eyüp'te ahşap hamam yangını paniğe neden oldu

Eyüp'ün İdris Köşkü Caddesi'nde bulunan bir hamamın saunasında saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki katlı ahşap binadan yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce hamamda bulunan kişiler, çevredekilerin de yardımıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın, mahalle sakinlerinde paniğe neden olurken, herhangi bir yaralanma ya da ölüm olayı yaşanmadı. Yangın nedeniyle hamamda çapta maddi hasar oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyüpHamamYangın
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