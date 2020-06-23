Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Evcil hayvan piyasasında kuş stokları azaldı
Evcil hayvan piyasasında kuş stokları...
Cilt sarkmasını önlemenin püf noktaları
Cilt sarkmasını önlemenin püf noktaları
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Zirveyi kaptıran Trabzonspor, şampiyonluk umudunu yitirmedi
Zirveyi kaptıran Trabzonspor, şampiyonluk umudunu...
Parkta öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı
Parkta öldürülen gencin katil zanlısı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Evcil hayvan piyasasında kuş stokları azaldı

Koronavirüs salgını evcil hayvan piyasasını da olumsuz etkiledi. Eminönü Akvaryum ve Evcil Hayvan Pazarı'nda, yurt dışından ithalat olmadığı için özellikle muhabbet kuşundan kanarya ve papağanlara dek pek çok kuş stoklarında azalma yaşandığı öğrenildi.

23 Haziran 2020 Salı 12:35
0 Okunma
Evcil hayvan piyasasında kuş stokları azaldı

İSTANBUL - Emjnönü'ndeki kuş galerisi sahibi Abdülhamit Coşar, kuş piyasasında yüzde 70 oranında bir azalma olduğunu  belirterek, " Bunun sebebi de ithalatın olmamasıdır. Mart ayından beri yurt dışı kapıları kapalı olduğu için bizim piyasa da bu durumdan olumsuz etkilendi. Özellikle de canlı hayvan sektörü diyebilirim. Yurt dışından kuş getiremediğimiz için yerli üretici fahiş fiyat uyguluyor. Yerli üretici fırsatçılık yapıp fiyatları arttırdılar. Biz de onlara ayak uydurmak zorunda kaldık. Kâr marjımızı artırmamak şartıyla, fiyatlarımızı arttırdık. Fiyatları arttırdığımız için de talep azaldı. Müşterilerden olağan dışı tepkiler almaya başladık, haklı olarak tabii. Bunun tek sebebi de yerli üreticilerin fahiş fiyat uygulamasıdır. İthalatın açılmasını dört gözle bekliyoruz   dedi.
 

"TALEP, TÜRKİYE İÇİNDEKİ ÜRETİMİN KARŞILAYABİLECEĞİ DURUMDA DEĞİL”
 

Türkiye’de evcil hayvan beslemeye ciddi anlamda talep olduğunu söyleyen Abdülhamit Coşar, “Burası da bu konuda İstanbul’un merkezi olduğu için, hayvan almak isteyen ilk buraya geliyor. İstanbul’un evcil hayvan stoğunu biz karşılıyoruz ancak ithalat açılmadığı sürece hem biz mağdur oluyoruz hem de müşteri mağdur oluyor. O yüzden ithalatın bir an önce açılıp eski bolluk bereket içindeki günlerimize dönmeyi bekliyoruz” dedi.

“ESKİDEN 150 LİRA OLAN KUŞU, ŞU AN 350 LİRAYA ALIYORUZ”

Kuş stoklarındaki azalmanın evcil hayvan sektörünü yavaş yavaş yok ettiğini ve zararda olduklarını söyleyen kuş ve akvaryum galericisi Feyyaz Gönülkırmaz ise, “Kuş stoğumuzda yarı yarıya azalma var. Piyasa şu an çok kötü durumda. Fiyatlar uçmuş durumda. Neden diyecek olursanız ithalat durdu. Yurt dışından mal alamıyoruz ayrıca yerli üretici de çok uçuk fiyatlar veriyor. Biz de mecburen pahalı fiyatlara satmak zorunda kalıyoruz" dedi. Sultan papağanlarından söz eden Gönülkırmaz, ". Eskiden 150 liraya olan kuşu şu an 350 liraya biz alıyoruz. 500-600 arası bir fiyatta satıyoruz. Onu da satamıyoruz zaten” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SalgınıEvcil Hayvan PiyasasıEminönü Akvaryum Ve Evcil Hayvan Pazarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı: Yakıp yıkma, eylem olaylarını tasvip etmiyoruz
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı: Yakıp yıkma, eylem olaylarını tasvip etmiyoruz
Silivri'de 4 kaçak yapı yıkıldı
Silivri'de 4 kaçak yapı yıkıldı
Parkta öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı
Parkta öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı
Maskeyi yüzlerine değil çenelerine taktılar
Maskeyi yüzlerine değil çenelerine taktılar
SULTANGAZİ'DE GECE BOŞALTILAN 3 BİNA YENİDEN SALLANDI
SULTANGAZİ'DE GECE BOŞALTILAN 3 BİNA YENİDEN SALLANDI
SİLİVRİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
SİLİVRİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
İstanbul'da korkutan hastane yangını!
İstanbul'da korkutan hastane yangını!
Caddebostan Sahili'nde maske takmayanlara ceza yağdı
Caddebostan Sahili'nde maske takmayanlara ceza yağdı
"Vektörlerle mücadelede son teknoloji ekipmanlar kullanılıyor"
"Vektörlerle mücadelede son teknoloji ekipmanlar kullanılıyor"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı