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EV AĞABEYLİĞİ YAPAN 6 EMNİYET MENSUBUNA  GÖZALTI KARARI

FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, üniversitede okurken ev ağabeyi oldukları tespit edilen ve halen aktif görevde olan 6 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

20 Eylül 2021 Pazartesi 09:47
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EV AĞABEYLİĞİ YAPAN 6 EMNİYET MENSUBUNA  GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüphelilerin üniversite okudukları dönemde ev ağabeyliği yaptıklarına dair haklarında beyanlar bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin kullandıkları GSM hatlarına yönelik yapılan HTS çalışması neticesinde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şüphelilerle yoğun şekilde irtibatlı oldukları tespit edildi. Savcılıkça halen aktif olarak görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru hakkında gözaltı kararı verilerek bugün sabah eşzamanlı operasyon düzenledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖEmniyetPolisOperasyon
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