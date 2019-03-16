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Etiler'de silah sesleri 

Etiler'de bir restoranın önünde silah sesleri 

Etiler'de silah sesleri 

Etiler'de bir restoranın önünde silah sesleri 

16 Mart 2019 Cumartesi 10:35
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Etiler'de silah sesleri 

İstanbul (DHA)

Beşiktaş'ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir restoranın önünde silah sesleri yükseldi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan kişi yada kişilerin bulunması için polis geniş kapsamlı çalışma başlattı.    

Olay,  sıralarında Nispetiye Caddesi Sülün Sokak'ta bulunan lüks bir restoranın önünde gerçekleşti. Saat 05:20 sıralarında olay yerine gelen kişi yada kişiler silahla ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde yaklaşık 10 adet boş kovan bulundu. Polis, güvenlik nedeniyle Sülün Sokağı trafiğe kapattı. 

POLİS ŞÜPHELİLERİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, ekipler olayı gerçekleştirenlerin belirlenmesi için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından sokak tekrar trafiğe açıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilahEtiler
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