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Eşya indirdiği kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı 

SARIYER'de yokuşta park ettiği kamyonetten eşya indiren Sırrı Güler, kamyonetin hareket etmesiyle altında kaldı. Kamyonet, peyzaj duvarına çarparak dururken, Sırrı Güler ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Güler'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

12 Kasım 2021 Cuma 10:42
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Eşya indirdiği kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı 

Kaza dün saat 16.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi’nde bulunan lüks sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ev eşyası alan bir kişi, o eşyaları kamyoneti ile taşıması için Sırrı Güler ile anlaştı. Güler, 34 KD 7885 plakalı kamyonetine yüklediği eşyalarla verilen adrese geldi. Güler eşyaları indireceği evin önündeki yokuşta kamyoneti park etti. Sırrı Güler, kasadan eşyaları indirirken, kamyonet yokuş aşağı kaymaya başladı. Güler, kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin peyzaj duvarına çarparak dururken, Güler, tekerleğin altında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bir ayağı kamyonet tekerinin altında kaldığı için kımıldayamayan Güler'e ilk müdahaleyi yaptı. Başından akan kanları durdurmak için Güler'e sargı yapıldı, serum takıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri, en ufak bir hatada peyzaj duvarından aşağı düşme riski bulunan kamyoneti çok titiz bir çalışma ile hava yastıkları ve krikolar kullanarak havaya kaldırdı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sırasında sağlık görevlileri sürekli Sırrı Güler ile konuşarak moral vermeye çalıştı. Kamyonetin altından çıkarılan Sırrı Güler, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sırrı Güler'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

"KAMERADAN BAKTIM ARACIN BU ŞEKİLDE OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Muammer Özcan kazaya ilişkin, "Site sakinimiz gördü, koşarak geldi haber verdi bize. Kameradan baktım aracın bu şekilde olduğunu gördüm. Ben de arkadaşları çağırdım buraya geldik, müdahale için. Vatandaş aracın altında kalmıştı, ayağı tekerin altına sıkışmıştı. Hemen 112'yi aradım. Frenin boşaldığını söyledi ama arkada yük indirirken böyle oldu muhtemelen. Yükü boşaltırken, fren boşaldı ya da freni çekmeyi unuttu. Ondan dolayı bu halde" şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerSırrı GülerKamyonetEşyaKazaZekeriyaköy Mahallesi
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