Eski koca dehşeti...

Sultangazi'de 2018 yılının Aralık ayında, ayrıldığı eşi Salih K. tarafından bıçaklanan E. A. (40), ölümden döndü, Salih K, ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, Salih K'nin eski eşini tehdit etmeye devam ettiği iddia edildi. Salih K'nın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eski eşinin ikamet ettiği evi gözetleyerek sürekli rahatsız etmeyi sürdürdüğü ileri sürülüyor.



"BİBER GAZI VE BIÇAKLA BANA SALDIRDI"



Ölümden dönen E. A., yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı. Eski kocasının kendisini takip ve tehdit etmeye devam ettiğini ileri süren E. A. şunları söyledi:



"1998 yılında evlendik. Alkol ve şiddetten dolayı 3 sene önce boşandık. Yaklaşık 1,5 sene önce de beni takip etmeye başladı. Çocuklarımın sigortası üzerinden çalıştığı iş yerini buluyor, takip ediyor. Sabah saatlerinde işe giderken biber gazı ve bıçakla bana saldırdı. Etraftan insanlar yardımıma geldi. O da kaçtı. Daha sonra sağlık raporu alarak, kendisi ile ilgili uzaklaştırma kararı aldırdım. Bu olaydan 1 ay sonra da ben evde yokken evime girmeye çalışıyor. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kapımın önündeki otomatiği kesiyor. Evde bulunan çocuklarım beni bilgilendirdi. Çocuklarım evdeyken ben işten eve gelirken, polisi aradık. Polis, binadan çıkarken yakalamış" dedi.



"BU SEFER BENİ ÖLDÜRECEK"



Gözaltına alınan Salih K'nın kısa bir süre sonra serbest bırakıldığını öne süren E. A., "Ben eve girdim, polisler onu götürdükten 10 dakika sonra arka sokakta dolanıyor. Çocuklarım ve kardeşlerim dışarıda olduğu için görmüşler. Ve binaya giriyor, beni 9 yerimden bıçaklıyor. Belden aşağı 9 yerimden bıçaklandım ölümden döndüm. Bu insan 4 ay hapiste yattı ve çıktı. Şu anda da 1,5 aydır evimi gözlüyor. Halen beni tehdit etmeye devam ediyor. Benimle barışmak için değil 'yarım bıraktığım işi tamamlamak istiyorum' demiş. Beni 9 yerimden bıçaklayarak yaraladı. Bu seferkinde öldürecek yani. Yetkililerden yardım istiyorum. Korkuyorum, kapıdan dışarı çıkamıyorum. Her gün beni rahatsız ediyor. Normalde çalışıyorum. Koronavirüsden dolayı 1,5 aydır evdeyim Ve sürekli köşelerden evimi gözlüyor. Ve parmak işareti ile 'sen göreceksin' diyor. Sabah akşam evi gözetliyor. Binaya girmeye çalışıyor yani" diye konuştu.