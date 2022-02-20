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Esenyurt’ta nüfus işlemleri için mobil TIR

Esenyurt’ta nüfus işlemleri için mobil TIR hizmet vermeye başladı

20 Şubat 2022 Pazar 15:44
Esenyurt’ta nüfus işlemleri için mobil TIR

İSTANBUL (DHA)

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün, adres ve kimlik değişikliği, pasaport, nüfus cüzdanı ve ehliyet gibi tüm işlemlerin yapıldığı mobil TIR’ı Esenyurt Meydanı'nda hizmet vermeye başladı. Hafta sonu da hizmet verecek TIR’a ilgi yoğun oldu. Çeşitli sebeplerle nüfus işlemlerini yapamayanlar TIR içinde kurulan masalarda hizmet alıyor. Ayrıca TIR’ın dış tarafında da iki tane nüfusmatik cihazıyla işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.

Esenyurt’ta nüfus işlemleri için mobil TIR hizmet vermeye başladı

Esenyurt İlçe Nüfus Müdürü Mesut Demirtaş, "Sayın bakanımızın talimatıyla mobil nüfus hizmetleri TIR’ı burada çarşamba gününden itibaren hizmet vermeye başladı. Burada nüfus müdürlüklerinde yapılan tüm hizmetler veriliyor. TIR içinde işlem masalarımız var ayrıca 2 tane de nüfusmatik cihazımız var. Şu an vatandaşlarımızın memnuniyeti üst düzeyde. 5 gündür hafta sonu da dahil olmak üzere hizmet veriyoruz. Tahmini 700 vatandaşımıza hizmet verdik. Mobil TIR ilk defa ilçemizde hizmet veriyor." diye konuştu. Mobil TIR’daki hizmetlerden yararlanan Ali Değirmen ise, "Son derece memnunum, çok güzel bir fikir. Çünkü insanların işi oluyor, fırsat bulamıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtNüfus Işlemleri
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