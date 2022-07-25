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Esenyurt'taki yangında 4 katlı binayı dumanlar sardı

ESENYURT'ta otomobil koltukları için kılıf üretilen iş yerinde çıkan yangın nedeniyle 4 katlı bina duman altında kaldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangında yaralanan olmadı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:53
Esenyurt'taki yangında 4 katlı binayı dumanlar sardı

İnönü Mahallesi 374. Sokaktaki 4 katlı binanın giriş katında otomobil koltukları için kılıf üreten iş yerinde, kapalı olduğu saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki tekstil malzemelerinin yanmasıyla 4 katlı binadan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar üst katlardaki daireleri de etkiledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Binada bulunanlardan bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalanları itfaiye tahliye etti. Yangının çıktığı binanın hemen bitişiğindeki binada oturanlar da yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri kepenkleri açtıktan sonra iki bölgeden yaptığı müdahaleyle yangını tamamen söndürdü. Yaralananın ve can kaybının olmadığı yangının çıkış anı ve binadan çıkan dumanlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtEvBinaYangınİtfaiye
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