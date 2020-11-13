Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1272
ALTIN
463.894
DOLAR
7.6920
STERLİN
10.0841
EURO
9.0875
TUZ YERİNE BAL KOYDUM
MADONNA’NIN KOSTÜMÜNE TÜRK İMZASI
Hakan Akkaya için bir gurur...
BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ İLK KEZ DİJİTALDE
İLK KEZ DİJİTALDE
Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma güvercin mesajı bulundu
Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma...
'Hallaçlık' geleneğini ilkel yöntemlerle yaşatmaya çalışıyorlar
'Hallaçlık' geleneğini ilkel yöntemlerle yaşatmaya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Esenyurt'ta zincirleme kaza: 5 yaralı

ESENYURT TEM bağlantı yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu, bir otomobil alev alev yandı. Yanan otomobildeki 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Toplam 5 yaralının bulunduğu kazada bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

13 Kasım 2020 Cuma 08:56
2 Okunma
Esenyurt'ta zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde meydana geldi. Aynı istikamette giden 6 aracın sürücülerinin kontrolü kaybetmesi sonucu zincirleme kaza yaşandı. Kaza nedeniyle hasar gören bir otomobil ise aniden alev alev yanmaya başladı. Yanan otomobildeki 3 kişi vatandaşlar tarafından araçtan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri de yolda önlem aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sirkeci'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Sirkeci'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Küçükçekmece'de metrobüse ulaşmak isteyen engelli ve yaşlılara üst geçit çilesi
Küçükçekmece'de metrobüse ulaşmak isteyen engelli ve yaşlılara üst geçit çilesi
Taciz iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı
Taciz iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı
559 yıllık Kapalıçarşı depreme karşı güçlendiriliyor
559 yıllık Kapalıçarşı depreme karşı güçlendiriliyor
İstanbul için "zemin sıvılaşması" uyarısı
İstanbul için "zemin sıvılaşması" uyarısı
Basın Ekspres Yolu'nda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Basın Ekspres Yolu'nda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Esenler'de atış poligonunda yangın
Esenler'de atış poligonunda yangın
Dünyanın en iyi dansçısı bu yarışmada seçilecek
Dünyanın en iyi dansçısı bu yarışmada seçilecek
İstanbul'da 07.00'da başlayan mesainin toplu ulaşıma ve trafiğe etkisi...
İstanbul'da 07.00'da başlayan mesainin toplu ulaşıma ve trafiğe etkisi...

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma