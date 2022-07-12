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Esenyurt'ta temizlik çalışmaları sürüyor

12 Temmuz 2022 Salı 15:48
Esenyurt'ta temizlik çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta yaşanan su baskınlarının ardından temizlik çalışmalarına devam ediliyor. 

İstanbul’da 10 Temmuz’da yaşanan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Esenyurt'taki Haramidere’nin taşması sonucu su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde temizleme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki ev ve iş yerlerine dolan suyun tahliye çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, bazı evlerden eşyaların taşınması ve balçık temizleme çalışmaları yapılıyor. 


 

"7 SENE İÇERİSİNDE 4 DEFA SU BASTI" 

Mahalle sakinlerinden Ayhan Kızıl, "Zor durumdayız. 2015 yılında satın aldım daireyi 2016’da su bastı, yaptırdık. 2018’de tekrar su bastı. 2020 ve 2022’de de yine aynı sorun oldu. En sonunda boş bıraktık. Ne ben kendim girebildim ne de kiraya verebildim. Burada boş boş duruyor. Ben de kiraya çıktım. Benim durumum olsaydı burayı almazdım. 7 sene içerisinde 4 defa su bastı. Kardeşimin çocuklarını da komşular kurtarmış sağ olsunlar" dedi. 

Engin Çelik, "Ben burayı alalı 1 buçuk ay oldu. Yatırım amaçlı almıştım. Burada oturmuyorum. Alır almaz kiraya verdim ama başımıza böyle bir şey geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana evi satarken burada böyle problemlerin olduğunu kimse söylemedi. Bu felaket her sene oluyormuş. Bilgimiz yoktu." diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTemizlik çalışması
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