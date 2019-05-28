Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
85545
ALTIN
250.112
DOLAR
6.0550
STERLİN
7.6847
EURO
6.7717
 Night Flight Konserleri Başladı
 Night Flight Konserleri Başladı
Yıldızlar Bayram'da da Parlayacak
Yıldızlar Bayram'da da Parlayacak
Gökhan Şeşen'den ‘MEST OF’ Açıklaması
Gökhan Şeşen'den ‘MEST OF’ Açıklaması
Madame Tussauds İstanbul'dan Bayram Hediyesi
Madame Tussauds İstanbul'dan Bayram Hediyesi
Bayram Trafiğinde Kazalara Dikkat!
Bayram Trafiğinde Kazalara Dikkat!

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü 

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü 

28 Mayıs 2019 Salı 09:43
2 Okunma
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü 

Esenyurt'ta, akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ömer Algün isimli kişi, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan Ömer Algün'ü silahla vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Olay, Yeşilkent Mahallesi, 1864 Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İki amca çocuğu aralarındaki husumet nedeniyle tartışmalarıyla başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ömer Algün isimli kişi, üzerinde silahla kendisiyle aynı isim ve soyadı taşıyan amca çocuğu Ömer Algün'ü başından vurdu. Olaya şahit olan aile fertleri sinir krizi geçirirken, mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, başından isabet alan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLIKTE YAKALANDI

Öte yandan, görgü tanıklarının ifadeleri üzerine çok yönlü bir çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı Ömer Algün'ü yakınlarda bir adreste olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtSilahKavgaCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarmadan kaçak silah operasyonu
Jandarmadan kaçak silah operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 80 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 80 gözaltı
Kadıköy Belediye Başkanı'ndan Fikirtepe'deki yangınla ilgili açıklama
Kadıköy Belediye Başkanı'ndan Fikirtepe'deki yangınla ilgili açıklama
Tekerlekli sandalyesi ile Taksim’e geldi, kollarını açıp ‘Sarıl bana’ dedi
Tekerlekli sandalyesi ile Taksim’e geldi, kollarını açıp ‘Sarıl bana’ dedi
Ramazan'ın Her Yerde Olduğu Gösterildi
Ramazan'ın Her Yerde Olduğu Gösterildi
Yenikapı'da EYT mitingi düzenlendi 
Yenikapı'da EYT mitingi düzenlendi 
İmamoğlu, İstanbul Gönülüleri ile buluştu
İmamoğlu, İstanbul Gönülüleri ile buluştu
Fatih'te silahlı kavga
Fatih'te silahlı kavga
İstanbul'da AVM'de yangın paniği
İstanbul'da AVM'de yangın paniği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans