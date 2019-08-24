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Esenyurt'ta PKK/KCK gençlik yapılanması üyesi 5 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişiyi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta PKK/KCK gençlik yapılanması üyesi 5 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişiyi gözaltına alındı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:13
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Esenyurt'ta PKK/KCK gençlik yapılanması üyesi 5 kişi gözaltına alındı

 İstanbul, (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine kayyum atanmasını nedeniyle Esenyurt'ta korsan gösteri yapan şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi mensubu 11 kişinin eylemlerde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Esenyurt'ta bu şüphelilere ait olan 11 adres tespit edilerek eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken evlerde çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulEsenyurtPKKKCKGençlik YapılanmasıGözaltıönce Vatan
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