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Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

18 Ocak 2023 Çarşamba 04:19
Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan Akın G. yönetimindeki 34 AKN 088 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.D'ye çarptı. 
Savrulan otomobil daha sonra çarptığı refüjdeki MOBESE direğini devirdi. 
Kazada M.D ile sürücü Akın G. yaralandı. 
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Durumu ağır olan M.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Çalışmalar sonucu otomobil ile devrilen MOBESE direği, kaza yerinden kaldırıldı. 
Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA

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EsenyurtOtomobilYayaKazaTrafik Kazası
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