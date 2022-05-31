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Esenyurt'ta olaylı gece: Taciz şüphelisine linç girişimi

ESENYURT'ta 10 yaşındaki bir  çocuğu taciz ettiği öne sürülen şüpheli linç edilmek istendi. Olayların büyümesi üzerine İstanbul valisi ve emniyet müdürü de bölgeye gitti. Polis, şüpheli güvenlik çemberiyle gözaltına aldı.

31 Mayıs 2022 Salı 09:03
Esenyurt'ta olaylı gece: Taciz şüphelisine linç girişimi

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. Bir camide çocuğun taciz edildiği iddia edildi. Mahalleli cami önüne toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Ancak, çevrede kısa sürede toplanan grup, şüphelinin polis tarafından emniyete götürülmesini engelledi. Bu sırada mahallede tansiyon yükseldi. Polis, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerden de destek alarak mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı. 

VALİ YERLİKAYA OLAY YERİNE GELDİ

Kalabalığın dağılmaması üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi. Toplanan kalabalıkla konuşan Yerlikaya ve Aktaş sakinleştirmeye çalıştı. Şüphelinin emniyete götürülmesi sırasında vatandaşlar, yabancı uyruklu olduğu öne sürülen şüpheliyi saldırdı. Polis, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı. 

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt İlçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTacizşüpheliPolisValiAli Yerlikaya
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