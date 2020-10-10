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Esenyurt'ta korkutan yangın

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler rüzgar sebebiyle kısa sürede yandaki binanın çatısına da sıçradı. Binaların çatısındaki yangın itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

10 Ekim 2020 Cumartesi 08:31
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Esenyurt'ta korkutan yangın

Süleymaniye Mahallesi 772. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler rüzgar sebebiyle kısa sürede yandaki binanın çatısına sıçradı. Binalardan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralının olmadığı öğrenildi.

Yan binadaki yangına kendi binasından müdahale etmeye çalışan Yılmaz Alagöz, "Hemen yangına müdahale etmek için en üst kata çıktım. Bizzat kendim de yangını söndürmek için çalıştım. Benim oturduğum binanın yanıydı bizim binaya da sıçrayabilirdi." diye konuştu

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtEvÇatıYangınİtfaiye
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