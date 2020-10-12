Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1180
ALTIN
486.707
DOLAR
7.8498
STERLİN
10.2648
EURO
9.2568
Yenilenen CSO sanatseverlerle buluşacak
Yenilenen CSO sanatseverlerle buluşacak
Bilişim Vadisi'nde geliştirilen cihaz, ithalatı önleyecek
Bilişim Vadisi'nde geliştirilen cihaz, ithalatı...
Ümit Milli Takım, İngiltere karşısında
Ümit Milli Takım, İngiltere karşısında
Anadolu Efes, Almanya'ya gitti
Anadolu Efes, Almanya'ya gitti
Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı
Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Esenyurt'ta kadın cinayeti

Esenyurt'ta bir kişi yasadıkları dairede tartıştığı karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken, ailenin 4 yaşlarındaki çocuğu koruma altına alındı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 09:38
12 Okunma
Esenyurt'ta kadın cinayeti

Olay, Hürriyet Mahallesi Barış Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi yaşadıkları dairede henüz bilinmeyen bir sebeple karısıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine koca, karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. 

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Tartışma seslerini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Polis, şüpheli kocayı gözaltına alarak emniyete götürdü.  Ailenin 4 yaşlarındaki çoğunu polis tarafından koruma altına alındı. Çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği bodrum katında uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Olayla ilgili konuşan bir kişi, bağrışma seslerini duyduklarını müdahale etmek için daireye gittiklerinde ise kapıyı açan kimsenin olmadığını söyledi. Daha sonra adamın karısını öldürdüğünü öğrendiklerini ve polise bildirdiklerini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtKadın Cinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da 2. aşama eğitim
İstanbul'da 2. aşama eğitim
Başakşehir’in ilk Youtuberları mezun oldu
Başakşehir’in ilk Youtuberları mezun oldu
İstanbul'da okul servisi tartışması...
İstanbul'da okul servisi tartışması...
İstanbul'da trafikte son durum
İstanbul'da trafikte son durum
Çatalca'da dini nikahlı eşini boğarak öldürdü intihar etmek istedi
Çatalca'da dini nikahlı eşini boğarak öldürdü intihar etmek istedi
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Zorla uyuşturucu kuryesi yapıldığını iddia eden kadın polislere teslim oldu
Zorla uyuşturucu kuryesi yapıldığını iddia eden kadın polislere teslim oldu
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı: 2 ölü
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı: 2 ölü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma