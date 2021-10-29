Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,522.04
ALTIN
554.55
DOLAR
9.61
STERLİN
13.26
EURO
11.21
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz aracı satışı 
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi...
YTB Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 
YTB Sözleşmeli Personel Alımı...
Taksi hizmetleri kiraya verilecek
Taksi hizmetleri kiraya verilecek
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

ESENYURT'ta 2 katlı ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın sonrası, içeride mahsur kaldığı öğrenilen bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan etkilenenlerin olduğu yangında, fabrikadaki bir köpek de itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonucu fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

29 Ekim 2021 Cuma 09:20
10 Okunma
Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

Yangın, Osmangazi mahallesinde dün saat 23.00 sıralarında çıktı. Ziya Gökalp caddesinde bulunan 2 katlı ambalaj fabrikasındaki fan motorunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sararken, bitişiğinde bulunan başka bir fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale ederken, yan taraftaki fabrikaya sıçrayan alevler söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri fabrika ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşlar ile itfaiye erlerine ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Ayrıca fabrikada bulunan bir köpek de yangından, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

"İÇERDE YATARKEN YAKALANDIĞI SÖYLENİYOR"

Dumandan etkilenen kişinin yangına uyurken yakalandığını söyleyen Muharrem Demirkol, "İtfaiye ekiplerinin seslerine uyandım. Burası bizim bir ağabeyimizin çalıştığı fabrika. Bir kişinin içerde yatarken yakalandığı söyleniyor. Çalışma esnasında bir kişi yatıyormuş. Durumu belli değil, bilinmiyor" dedi.

KAYIP İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Alev alev yanan fabrikada bir işçinin yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kaldığı öğrenildi. Kayıp işçinin yakınları fabrika önüne gelerek gözyaşlarına boğuldu. Yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik fabrikadaki yangın itfaiyenin yaklaşık 3 buçuk saatlik çalışmasının ardından saat 02.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın sonrası fabrikada büyük çapta maddi asar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sırasında fabrikanın duvarları iş makinesi yardımıyla kırıldı. İtfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sonrası isminin Enes Burak olduğu öğrenilen işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis, olay yerinde detaylı inceleme yaparken, Burak'ın cansız bedeni Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtFabrikaYangınAmbalaj FabrikasıOsmangazi Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
98'inci yıla özel 'Cumhuriyet Konseri' 
98'inci yıla özel 'Cumhuriyet Konseri' 
Kartal’da Cumhuriyet Haftası başladı
Kartal’da Cumhuriyet Haftası başladı
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
Tahliye olan müzisyenler İstanbul'da gözyaşlarıyla karşılandı
Tahliye olan müzisyenler İstanbul'da gözyaşlarıyla karşılandı
Maltepe D-100'de otomobil alev alev yandı
Maltepe D-100'de otomobil alev alev yandı
UKOME toplantısı sonra Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan açıklama
UKOME toplantısı sonra Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan açıklama
B-Girl’ler Red Bull BC One dünya finalinde birinciliği zorlayacak
B-Girl’ler Red Bull BC One dünya finalinde birinciliği zorlayacak
Öztürk : Geçen yıllara göre korsan servisler yüzde 60 arttı
Öztürk : Geçen yıllara göre korsan servisler yüzde 60 arttı
Taksiciler'den UKOME öncesi Yenikapı'da eylem
Taksiciler'den UKOME öncesi Yenikapı'da eylem

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma