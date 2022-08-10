Esenyurt'ta alt geçitler suyla doldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da bazı ilçelerde sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Yine bazı sokak ve caddelerde rögarlar taştı. Yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

2 METRELİK ÇUKURA DÜŞTÜ

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yağış nedeniyle oluşan 2 metrelik çukura servis aracı düştü. İçerisinde sürücü ve bir yolcunun olduğu servis aracının sol ön tekeri oluşan çukura girdi. Rögarların taştığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.Sokak üzerine gelen belediye ekipleri çalışma başlattı.

"ŞİDDETLİ YAĞDI"

Yaşanan seli anlatan servis şoförü, " Yağmur çok şiddetli yağıyordu, zaten ön taraf patlamıştı ben de sağa dönmek istedim. O sırada arabanın ağırlığı ile yol çöktü. Bir yolcum vardı. Ben de diğer kapıdan indim. Baya şiddetli yağdı. " dedi. Mahalle sakini İbrahim Çabalak, "Yağmur çok şiddetliydi. 3-4 kez aynı yerde çukur oluştu. Rögar patlıyor sürekli. Yaralanan olmadı maddi hasar meydana geldi. Sokakta baya kötü." şeklinde konuştu.