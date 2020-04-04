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Esenyurt'ta açık olan kahvehane sahibine ceza kesildi

Esenyurt'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, işyeri sahibine 3 bin 150 lira ve kahvehanede bulunan 19 kişiye 392'şer lira ceza kesti.

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:11
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Esenyurt'ta açık olan kahvehane sahibine ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. İstanbul emniyeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor. Esenyurt Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesindeki bir kahvehanenin tedbirlere uymayarak açık olduğunu belirleyen polis, dün akşam saat 22.30 sıralarında baskın düzenledi. Kahvehanedeki kişilere kabahatler kanunu kapsamında para cezası kesileceği sırada Erdal B.(36) , Serdal K.(57)'yı kahvehanede kaçırmaya çalıştı. Bu sırada Rahim B.(26) ve Cihan B.(34) isimli kişiler ceza kesilmemesi için polise mukavemet gösterince kısa süreli bir arbede yaşandı. Erdal B.(36) , Serdal K.(57), Rahim B.(26) ve Cihan B.(34) gözaltına alınırken, Serdal K.'nın aranması olduğu belirlendi. Kahvehanenin daha önce mühürlendiği ve mührü kırarak içeriye girildiği tespit edildi. Kahvehanedeki 19 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 392'şer lira ceza kesilirken, işyeri sahibi Erdal B.'ye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Yakalanan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtKahveKahvehaneCezaSalgınHastalıkKoronavirüs
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