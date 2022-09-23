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Esenyurt'ta 52 kaçak göçmen yakalandı

23 Eylül 2022 Cuma 10:50
Esenyurt'ta 52 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta evlerini kaçak göçmenlere kiralayanlara yönelik operasyon düzenledi. 3 farklı adres belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda adreslerde kalan 3 Cezayir, 7 Suriye, 42 Fas uyruklu olmak üzere toplam 52 kaçak göçmen yakaladı. Polis, ev sahipleri Ö.G. ve O.G'yi de gözaltına aldı. Göçmenleri evlerinde barındıran ev sahiplerine kaçak göçmenlere yer temin etmek suçundan toplam 311 bin 454 lira idari para cezası kesildi.

Operasyon kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları araştırmada göçmenleri evlere kişi başı 900 lira kira alarak yerleştirenlerin A.H. ve M.D.H'nin olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonda A.H ile M.D.H'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Yasal kalışı olmayan yabancı şahısların barınmasına imkan sağlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtKaçakGöçmenPolisOperasyon
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