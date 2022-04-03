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Esenyurt'ta 43 göçmen yakalandı

Esenyurt’ta 43 göçmen, 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalandı. Havasız ve rutubetli evlerde, insanlık dışı şartlarda kalan göçmenlerin birçoğunda sağlık sorunları olduğu belirlendi. 

03 Nisan 2022 Pazar 12:37
Esenyurt'ta 43 göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Esenyurt’ta 5 ayrı adreste dün yaptığı operasyonda çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40'ı Afganistan, 3'ü Pakistan uyruklu toplam 43 göçmenin havasız, nemli evlerde kalmaya zorlandığı görüldü. Bir evde 11 göçmenin kaldığı, tuvalet olarak kullanılan alanın kirli ve kapısının da olmadığı, yastık, yorgan, çarşafların rutubet nedeniyle ıslak olduğu, mutfak içinde temel ihtiyaçlar için bile yiyecek içecek bulunmadığı tespit edildi. İnsanlık dışı, sağlıksız şartlarda kalan göçmenlerde, çeşitli hastalıklar olduğu da belirlendi. Göçmenlerin ülkelerine sınır dışı edileceği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtGöçmenKaçak Göçmen
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