Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.393,39
ALTIN
923,44
DOLAR
14,74
STERLİN
19,25
EURO
16,10
Benim için Zeytinburnu HAYAT Demek
Son Dakika
Benim için Zeytinburnu HAYAT Demek
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı 250 Uzman Erbaş temin edilecektir
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı...
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
Orman Genel Müdürlüğü 5.000 Geçici İşçi Alacak
Orman Genel Müdürlüğü 5.000...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadının sır ölümü

ESENYURT'ta 29 yaşındaki Ceylan Kılıç evinde başından vurulmuş halde bulunup hastaneye kaldırıldı. Ancak 3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı. Eşi, Ceylan Kılıç'ın intihar ettiğini öne sürdü, ailesi ise öldürüldüğünü iddia etti.  Kadının kocası gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 11:54
Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadının sır ölümü

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşayan Ceylan Kılıç, dün gece başından vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Kılıç hastanede hayatını kaybetti. Ceylan Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, eşi Kerim Kılıç gözaltına alındı. Ceylan Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, defnedilmek üzerine Esenyurt'ta gönderildi. Ceylan Kılınç'ın yakınları ise olayın cinayet olduğunu ileri sürdü. 

"ÖLDÜRÜP KAÇMIŞ"

Ceylan Kılıç'ın cenazesini Adli Tıp'tan almak için gelen kardeşi Volkan Allahverdi, eniştesi Kerim Kılıç'ın ablasını öldürüp ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Allahverdi DHA'ya  şunları anlattı: "Sabaha karşı saat 04.00 civarı, sahurda ablamın ölüm haberi geldi. Evin içinde silahla vurulmuş kafasından vurulmuş. Ablam silah falan kullanmasını bilmiyor. Eniştemin ağabeyi sabah 10.00 gibi bize haber verdi, hastanedeyiz oraya gelin dedi. Hastaneye geldiğimizde kimse yoktu. Sadece amcası kalmıştı, eşi de ortalıkta yok, kaybolmuş." 

Ablası ve eniştesinin bir aydır kavgalı olduğunu anlatan Volkan Allahverdi, "Ablamı öldürüp kaçmış. Çocukları sabah görmeye gittim, annelerinin öldüğünden haberleri yok" dedi. 

"BU CİNAYETTEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY DEĞİL"

Ablası vurulduğunda çocukların da evde olmadığını düşündüğünü söyleyen Volkan Allahverdi, "Çocuklar 5, 7, 2 yaşlarında. Anneniz nerede diye soruyorum, bilmiyoruz diyorlar. Çocuklar evdeyken silah patlasa nasıl duyulmaz" diye konuştu. Ablasının intihar edecek bir insan olmadığını belirten Volkan Allahverdi,  "Şikayetçiyiz. Polis de kocası vurmuş diyor. Babam ablamın cenazesini görmüş. Kafasından vurulmuş ve darp izleri de var diyor. Cinayet bu başka bir şey değil" dedi. 

Şüpheli ölümle ilgili emniyette ifadesi alınan eşi Kerim Kılıç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtKadınCinayetCeylan Kılıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuzla'da sanayi sitesinde yangın 
Tuzla'da sanayi sitesinde yangın 
8 ayda 620 sokak hayvanın tedavisi yapıldı 
8 ayda 620 sokak hayvanın tedavisi yapıldı 
"Gündüz hırsızları" yakalandı
"Gündüz hırsızları" yakalandı
Başakşehir’e 5’inci millet bahçesi
Başakşehir’e 5’inci millet bahçesi
Bisikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Bisikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı
10 metre yükseklikten aşağı düştü: 1 yaralı
10 metre yükseklikten aşağı düştü: 1 yaralı
Kadıköy'de kaldırıma çıkan minibüs 2 kişiyi ezdi
Kadıköy'de kaldırıma çıkan minibüs 2 kişiyi ezdi
Taksiciler taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu
Taksiciler taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu
Avcılar'da lisede yangın paniği
Avcılar'da lisede yangın paniği

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma