Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.119,87
ALTIN
1.030,16
DOLAR
18,17
STERLİN
21,55
EURO
18,18
Boğaziçi Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Boğaziçi Üniversitesi 17 Öğretim...
İstanbul Arel Üniversitesi 75 Akademik Personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 75...
Dicle Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 54 Sözleşmeli...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr....
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Esenyurt Pınar Mahallesi yine su altında kaldı

ESENYURT'ta bulunan Haramidere kuvvetli yağış sonrası yine taştı. Taşan sular sebebiyle Pınar Mahallesi'ndeki bodrum katta bulunan dairler tavanlarına kadar su doldu. Suların tahliye çalışmaları devam ediyor. 

25 Ağustos 2022 Perşembe 09:52
Esenyurt Pınar Mahallesi yine su altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Yağış Esenyurt'ta bulunan Haramidere'yi taşırdı ve Pınar mahallesinde bodrum katlardaki ev ve iş yerleri su altında kaldı. Geçtiğimiz temmuz ayında da aynı mahallede yine bu baskınları yaşanmış bodrum katlar boşaltılmıştı. Ev sahipleri tekrar yaşanacak sel felaketinde evlerini su basmaması için camlarının önünü kum torbaları ve tahta parçaları ile kapattı. Mahallede bulunan İrşad Camii ise geçtiğimiz sel baskınında sular altında kalmıştı. Cami görevlileri sel sularından korunmak için kapılarına kum torbaları yerleştirdi. Mahalledeki suların tahliye çalışmaları ev sahipleri ve İSKİ ekipleri tarafından devam ediyor.  


“5 DAKİKA İÇERİSİNDE HER TARAF SU DOLDU" 

Esnaf Hayrettin Irmak, “5 dakika içerisinde her taraf su oldu. Dükkanımın içi su doldu. Dışarıdaki dolapların motorları su nedeniyle yandı. Geçtiğimiz ayda oldu. Ben 1992 yılından beri esnafım, senede 3-4 defa sel oluyor" dedi.  

Cami görevlisi Zahir Gün ise “Sel suları gelmesin diye kum torbalarını çektik. Suyun yükselmesini ekledik basınçlar birlikte içeri girdi. Öbür seferki gibi değil ama içeri su girdi. Kovalarla suları tahliye etmeye çalıştık İçerideki eşyaları kurtardık ama halılar su altında kaldı" ifadelerini kullandı.  

DHA

Son Güncelleme: 25.08.2022 11:19
Anahtar Kelimeler:
İstanbulEsenyurtYağmurYağışPınar MahallesiSuBaskınSu Baskını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan'da İETT otobüsü geçtiği sırada rögar çöktü 
Eyüpsultan'da İETT otobüsü geçtiği sırada rögar çöktü 
Sarıyer'de denizde dalgalara kapılan baba boğuldu oğlu kayıp
Sarıyer'de denizde dalgalara kapılan baba boğuldu oğlu kayıp
ESENLER'DE OTOMOBİL AĞAÇLIK ALANA UÇTU; 5 ÖLÜ, 1 YARALI
ESENLER'DE OTOMOBİL AĞAÇLIK ALANA UÇTU; 5 ÖLÜ, 1 YARALI
Su kaynaklarında siyanobakteri tehlikesi
Su kaynaklarında siyanobakteri tehlikesi
Fatih'te kazanın ardından araçlar alev aldı
Fatih'te kazanın ardından araçlar alev aldı
Gaziosmanpaşa'da ağır kokular gelen binada erkek cesedi bulundu
Gaziosmanpaşa'da ağır kokular gelen binada erkek cesedi bulundu
Silivri'de polislere bıçaklı saldırı
Silivri'de polislere bıçaklı saldırı
İstanbul'da üniversite kayıt heyecanına barınma telaşı eklendi
İstanbul'da üniversite kayıt heyecanına barınma telaşı eklendi
Esenyurt’ta SGK memuru evinde ölü bulundu
Esenyurt’ta SGK memuru evinde ölü bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول