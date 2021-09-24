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Esenler’de zincirleme trafik kazası; 5 yaralı

ESENLER'de TEM bağlantı yolunda 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve bir kamyon zincirleme kazaya karıştı. Kamyonun devrildiği kazada diğer araçlarda bulunan 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

24 Eylül 2021 Cuma 09:54
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Esenler’de zincirleme trafik kazası; 5 yaralı

Kaza, TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Yolda makas attığı iddia edilen 2 araç nedeniyle, zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya, bir kamyon ile aynı yönde giden 2 otomobil ve 2 hafif ticari araç karıştı. Kamyonun devrildiği kazada diğer araçlarda bulunan 2'si kadın 5 kişi yaralandı, araçlarda hasar oluştu. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu 112'ye bildirdi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri yolda önlem alarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak yönlendirdi. İtfaiye ekibi ise kazanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Devrilen kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenlerTEMOtoyolKazaTrafik Kazası
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