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Esenler'de toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

ESENLER Tekstilkent Köprüsü'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken kamyon sürücüsü yaralandı

Esenler'de toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

ESENLER Tekstilkent Köprüsü'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken kamyon sürücüsü yaralandı

21 Ekim 2019 Pazartesi 09:14
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Esenler'de toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kaza, Esenler İpekyolu Caddesi Tekstilkent Köprüsü üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Nasır'ın kullandığı 34 CER 248 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, Batışehir istikametine giderken Tekstilkent Köprüsü üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarparak devrildi. 

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı sürücü Muhammed Nasır'ı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Tekstilkent Köprüsü trafiğe kapandı. Yan yatan kamyon, vinç yardımıyla düzeltilerek otoparka çekildi. Belediye işçilerinin yola dökülen toprağı temizlemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

"SESE KOŞTUK BAKTIK KAMYON DEVRİLMİŞ"

Kazayı gören bir kişi, "Arkadaşlarla oturuyorduk. Bir ses geldi. Araba süratliydi. Biz sese koştuk. Baktık kamyon devrilmiş adam uçmuş. Muhtemelen arabadan kendini atmış. Biz de koşa koşa geldik. Aradık ihbar ettik" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenlerTrafik Kazası
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