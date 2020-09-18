Esenler'de sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın

Yangın, Mimar Sinan Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Rumeli Caddesi'ndeki Mimar Sinan Camisi'nin altında bulunan sandalye imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin kapısını kırıp, içeri girerek yangına müdahale etti. Bu sıralarda polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinleri ise yangına müdahale eden itfaiye erleri için seferber oldu. Bazı mahalle sakinleri itfaiye erlerine ayran ikram ederken, bazı mahalle sakinleri de su getirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iş yerinde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.