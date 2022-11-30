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Esenler'de otomobilin çarptığı yaya öldü

ESENLER’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Üst geçide 50 metre uzaklıkta meydana gelen kazada yaya hayatını kaybetti.

30 Kasım 2022 Çarşamba 08:49
Esenler'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Esenler Hal Bağlantı Yolu otogar istikametinde saat 06.45 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye 34 BRG 917 plakalı otomobil çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil ise frene bastıktan yaklaşık 100 metre sonra bariyerlere çarparak  durabildi. Polis ekipleri otogar istikametini trafiğe kapattı. Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Esenler Atışalanı Polis Merkezi’ne götürüldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından adamın cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırılırken yol tekrar trafiğe açıldı. Kazanın meydana geldiği yere 50 metre uzaklıkta yaya üst geçidi olduğu görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenlerYayaKazaTrafik KazasıEsenler Hal Bağlantı YoluOtogar
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