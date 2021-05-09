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Esenler'de bir kişi evinde boynundan asılı halde bulundu

ESENLER'de yakınlarının haber alamadığı 25 yaşındaki Tahir Yıldız, evinde boynundan asılı halde bulundu. Sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

09 Mayıs 2021 Pazar 09:43
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Esenler'de bir kişi evinde boynundan asılı halde bulundu

Olay saat 22.30 sıralarında Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1119 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4. Katında meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 2 yıl önce evlenen ve tekstil işiyle uğraşan 25 yaşındaki Tahir Yıldız, eşini ve çocuğunu kapanma başlamadan önce memleketi Muş'a gönderdi. Evde yalnız yaşayan Yıldız'ı arayan yakınları uzun süre kendisinden haber alamadı. Yıldız'ın evine gelen yakınları kapıyı açarak içeri girdiklerinde, evin salonunda Yıldız'ı boynundan asılı halde buldu. 

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tahir Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Yıldız'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yıldız'ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti. Binanın etrafında toplanan Yıldız'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenlerIntiharVefatTahir Yıldız
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